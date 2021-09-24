Видео спасения туристов на Эльбрусе опубликовало МЧС

Из 19 участников восхождения на Эльбрус выжили только 14 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МЧС России опубликовало видео спасения туристов с Эльбруса, которые подали сигнал бедствия из-за резкого ухудшения погоды.

Как ранее писал сайт kp.ru, на участников восхождения обрушились мощнейшая метель и сильный ветер. В 20-градусный мороз альпинистов накрыла снежная буря, ветер усилился до 40 м/с. В результате пять человек погибли.

Благодаря тому, что маршрут был зарегистрирован в МЧС России, удалось быстро определить участок спасательной операции и эвакуировать живыми 14 человек из 19.

11 участникам группы потребовалась госпитализация. Им оказывают квалифицированную медицинскую помощь врачи. Всего к поиску туристов на Эльбрусе было привлечено 69 человек и 16 единиц техники.

Напомним, ранее появился предварительный список имен 19 туристов, которые запросили помощи МЧС на Эльбрусе.