Сотрудники МВД помешали аферистам похитить более 10 млн рублей у кандидата в депутаты Госдумы РФ Фото: Александр ДЫБИН

Сотрудники Министерства внутренних дел России пресекли действия группы аферистов, который пытался похитить более 10 миллионов рублей у кандидата в депутаты Госдумы восьмого созыва. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Как уточнила представитель МВД РФ, участники группы подозреваются в мошенничестве в отношении медийных личностей и крупных предпринимателей. Двое соучастников были знакомы с известным предпринимателем, который является руководителем общественного движения, и пользуясь тем, что мужчина был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты, они решили скомпрометировать его.

«По имеющейся информации, злоумышленники разработали криминальную схему, направленную на хищение денежных средств состоятельных граждан путем обмана, в также дискредитацию лиц, которые баллотировались в Государственную Думу», - сообщила она.

Волк заявила, что злоумышленники уговорили его приехать в город Краснодар под предлогом неформальной встречи с крупным землевладельцем, якобы планирующим вложить 20 млн рублей на предвыборную кампанию депутата.

Соответствующая встреча была организована 23 августа в ресторане одного из отелей Краснодара. На ней присутствовала сообщница мошенников, которая по задумке должна была взять интервью у предпринимателя для сайта общественного движения, после чего сыграть роль женщины, подвергшейся сексуальному насилию. В ходе ужина злоумышленники активно подливали бизнесмену спиртное, а также подмешали в него неустановленное вещество. После того, как тот почувствовал себя плохо, девушка проводила его в номера, где задержалась на два с половиной часа, а затем ушла.

Через некоторое время мужчины вернулись в отель и заявили предпринимателю, что девушка сообщила об изнасиловании в полицию, предъявив мужчине видеозапись, имитирующую ее допрос. Предприниматель пообещал уладить эту проблему. Стоимость данной услуги оценили в десять миллионов рублей.

Пострадавший отказался от такой сделки, однако аферисты не хотели его отпускать. В тот же день девушка посетила региональное подразделение СК России, сообщив о якобы совершенном насильственном преступлении. И шантаж продолжился, а требуемая сумма возросла на пять миллионов рублей.

Согласно данным МВД РФ, в ходе обысков у злоумышленников обнаружены удостоверения сотрудников различных организаций и правоохранительных органов с признаками подделки, также были изъяты документы, свидетельствующие о вовлечении в противоправную деятельность других граждан.

«Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к нескольким десяткам аналогичных противоправных деяний, совершенных в различных регионах», - отметила представитель министерства.

Напомним, в августе СК России вывел на чистую воду банкиров, которые похитили более полумиллиарда рублей. Участники преступной группы собирались вести новый бизнес в Черногории, однако были вовремя задержаны.