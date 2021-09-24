При пожаре на шахте в Донецке эвакуировали 60 горняков

Из шахты эвакуировали 60 горняков, одного не нашли Фото: REUTERS

60 горняков эвакуировали во время пожара на шахте имени Засядько в Донецке, сообщает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на информацию МЧС ДНР.

По предварительной информации, в момент возгорания в шахте находился 61 работник. Спасатели их вывели на поверхность. Судьба одного горняка пока остается неизвестной.

"В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке, - уточнил представитель МЧС. - В 4:45 все люди из шахты выведены на поверхность за исключением одного горняка".

В ведомстве уточнили, что поиски производились вплоть до места плотного задымления. В них задействовали 60 человек. Поисковые мероприятия планируют продолжить после реверсирования воздуха.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ночь на четверг, 23 сентября, в подмосковной Черноголовке вспыхнул крупный пожар. На площади 3 тысячи квадратных метров горел металлический ангар.