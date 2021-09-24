СК России возбудил уголовное дело из-за гибели пяти туристов при восхождении на Эльбрус Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту гибели пяти туристов во время восхождения на Эльбрус возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Такое заявление в пятницу, 24 сентября, сделали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, группа туристов подала сигнал бедствия в МЧС России около 17:00 по мск в минувший четверг, 23 сентября. На месте, где находились альпинисты, началась сильная метель, а видимость ухудшилась до одного метра. Кроме того, температура воздуха упала до минус 20 градусов.

Как писал сайт kp.ru, маршрут был зарегистрирован в МЧС России, что помогло точно определить участок проведения спасательной операции и эвакуировать 14 туристов, однако несмотря на все принятые меры, пять человек из 19 погибли, а двое находятся в реанимации.