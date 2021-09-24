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Происшествия24 сентября 2021 11:03

Двое пострадавших на Эльбрусе туристов находятся в реанимации

Всего госпитализировали 11 человек
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Из 19 участников восхождения выжили только 14 / Фото: 07.mchs.gov.ru

Из 19 участников восхождения выжили только 14 / Фото: 07.mchs.gov.ru

Двое туристов, пострадавших из-за непогоды во время восхождения на Эльбрус, находятся в реанимации республиканской клинической больницы (РКБ) в Нальчике, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Минздрава Кабардино-Балкарии.

"Всего в РКБ доставлено 11 пострадавших, двое из них, в том числе один гид из Карачаево-Черкессии, находятся в реанимации", - уточнил представитель министерства.

По его словам, еще трое получают медицинскую помощь в ожоговом отделении, двое – в травматологии, один – в торакальном отделении.

Как ранее писал сайт kp.ru, в сети появилось видео перед отправкой группы альпинистов на вершину Эльбруса. Видео сняла туристка, оставшаяся в лагере. О том, что синоптики обещали ухудшение погоды и сильную метель, было известно еще до старта.

Напомним, в группе находились 19 человек. Пятеро из них погибли. Еще 14 эвакуировали спасатели. 11 из них потребовалась госпитализация.

Видео перед роковым восхождением на Эльбрус в непогоду