Госдума РФ закупила для депутатов 450 смартфонов Realme

Госдума закупила для депутатов 450 смартфонов Realme за 4,3 миллиона рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ закупила 450 смартфонов китайской фирмы Realme. Стоимость контракта составляет 4,3 миллиона рублей, по 9,5 тысячи рублей за смартфон.

Как передает РБК со ссылкой на материалы госзакупок, количество приобретенных смартфонов совпадает с числом мандатов, и по всей видимости их должны использовать депутаты Госдумы РФ восьмого созыва.

По условия тендера, смартфоны должны работать в системах сотовой связи 4G, поддерживать две сим-карты, а объем встроенной памяти должен быть не меньше 64 гигабайт диагональ экрана - не менее шести дюймов. Отмечалось, обязательное наличие восьмиядерного процессора, сканера отпечатка пальцев, а также поддержка Wi-Fi и GPS.

Realme занимает четвертое место на рынке, уступая Xiaomi, Samsung и Apple. Исследовательская компания Canalys заявляет, что компания за последние семь кварталов показала рост на 5 113 процентов, что является максимальным показателем на российском рынке.

Пять лет назад Госдума РФ закупила для депутатов 500 смартфонов Alcatel за 2,6 миллиона рублей.