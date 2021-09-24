"Газпром экспорт" назвал абсурдными обвинения о недопоставках газа на рынок Европы Фото: REUTERS

Обвинения компании «Газпромом» в недопоставках газа на рынок Европы являются абсурдными. Такое заявление сделал начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев в статье для корпоративного журнала холдинга.

«Поставки трубопроводного газа «Газпромом» происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей», - отметил начальник управления «Газпром экспорта».

По данным структурного подразделения компании, за текущий год «Газпром» увеличил добычу газа на 18,4 процента - до 298,2 млрд кубометров. При этом Европа увеличила импорт трубопроводного газа в первом полугодии этого года на 31,5 млрд кубометров, или на 33 процента, из которых отборы газа из России составили 17,2 млрд кубометров, или 22 процента.

«Экспорт газа компании вырос на 23,2 процента, а поставки в дальнее зарубежье увеличены до 115,3 млрд кубометра. Эти данные доказывают абсурдность обвинений «Газпрома» в недопоставках», - добавил он, отметив среди основных потребителей газа из России Турцию, Германию, а также Италию.