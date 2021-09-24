Игорь Артамонов: «Мы хотим, чтобы техникумы и колледжи готовили кадры, востребованные на рынке труда»

Эту точку зрения губернатор региона высказал во время встречи с ректорами высших учебных заведений и директорами училищ, техникумов и лицеев Липецкой области. Разговор коснулся нескольких важных тем, которые напрямую затрагивают эффективность образовательного процесса – модернизации сферы профобразования, повышения национального рейтинга областных вузов, а также воспитательной работе с молодёжью и студентами.

Игорь Артамонов предложил директорам средних специальных учебных заведений внимательно изучить потребность в работниках предприятий различных сфер экономики.

«Необходимо тщательно изучить вопрос - какие специалисты нужны региону. Мы хотим, чтобы техникумы и колледжи готовили кадры, востребованные на рынке труда. После обучения выпускники должны идти не на биржу, а на работу, где будут получать достойную зарплату», - потребовал Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов отметил, что в развитии личности молодого человека и формировании его как будущего профессионала важнейшую роль играет педагог. Это чрезвычайно ответственная работа, в которой учитель вынужден конкурировать в борьбе за внимание своих учеников с мощнейшим оружием современного мира – социальными сетями, неоднозначным авторитетом лидеров молодёжных мнений, индустрией интернет-развлечений. Такое «противостояние» требует нестандартных и творческих подходов к воспитательному процессу.

В ходе разговора участники встречи обсудили национальный рейтинг вузов Липецкой области. Чтобы это показатель улучшался, требуется укрепление материальной базы учебных заведений и повышение активности университетов и институтов в образовательных конкурсах и состязаниях федерального уровня. С целью реализации задач по модернизации системы высшего и среднего профессионального образования региона Игорь Артамонов предложил руководителям образовательных учреждений представить свою точку зрения.

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