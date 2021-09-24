На границе РФ задержан гражданин Узбекистана, участвовавший в операции по заданию Украины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На российской границе задержан гражданин Узбекистана, который участвовал в спецмероприятии по заданию правоохранительных органов Украины. Такое заявление в пятницу, 24 сентября, сделал Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).

«Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержан гражданин Узбекистана 1981 года рождения с признаками наркотического опьянения», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Как уточняется, после задержания выяснилось, что мужчина на конфиденциальной основе сотрудничает с украинскими правоохранительными органами с 2019 года.

В сообщении отмечается, что задержанный под видом гражданина, якобы желающего незаконно попасть на территорию РФ, познакомился с представителями криминальным кругов, которые согласились провести его через российскую границу за 27 тысяч гривен (около 74 тысячи рублей).

Целью данной операции было создать условия, в которых его пособников поймают, однако, как утверждает задержанный, что-то пошло не так, и его пособников не задержали, в то время как ему пришлось пересекать границу для поддержания легенды.

В ФСБ также заявили, что в ходе досмотра в верхней одежде и личных вещах задержанного обнаружили специальные технические средства скрытого ношения с возможностью видео-, фото-, и аудиофиксации