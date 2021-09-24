В России усилят контроль за производством воды

Вскоре покупатель сможет получить достоверные данные, воду из какой скважины он пьет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Систему апробации воды, позволяющую отслеживать ее путь от скважины до прилавка, планируют создать Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию ЦРПТ.

Новая мера контроля станет дополнением к тем, которые вступят в силу в ближайшие полгода. Так, с 1 декабря 2021 года в стране запустят обязательную маркировку минеральной воды в системе "Честный знак", а с 1 марта 2022 года – аналогичную процедуру остальных категорий питьевой воды.

Однако этот контроль не затрагивает процесс прохождения от скважины до маркировки. Именно этот пробел и планирует заполнить новая система.

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов пояснил, что в случае усиления контроля производства от скважины покупатель получит возможность иметь достоверные данные, из какой именно скважины получены вода в бутылке.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалисты организации "Антиконтрафакт" выяснили, что вода из мелкой розницы оказалась не соответствующей эталонам в 40-70% случаев.

Напомним, согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМ, доля употребляющих только бутилированную воду россиян составляет 16%. В основном это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, жители городов-миллионников и столиц. Около трети опрошенных пьют и воду из-под крана, и воду в бутылках.