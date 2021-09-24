Бывший замглавы ПФР получил четыре года колонии за взятку в размере 4,5 млн рублей Фото: Андрей МИРЕЙКО

Суд в Москве назначил четыре года колонии строгого режима бывшему заместителю главы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову, который признал его виновным в получении взятки в размере около 4,5 млн рублей.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, суд признал Иванова виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), другой фигурант дела - директор департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексей Копейкин признан виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Обоим назначили по четыре года колонии строгого режима, куда их уже этапировали.

Оба фигуранта дела признали свою вину, а Генпрокуратура РФ ранее подписала с ними досудебное соглашение о сотрудничестве.

Иванов и Копейкин были арестованы в июле 2019 года. Согласно данным дела, неустановленные лица ежемесячно в течение двух лет за общее покровительство отправляли на счет Копейкину по 200 тысяч рублей, которые позже направлялись Иванову.

Иванов был уволен в связи с утратой доверия. Басманный суд Москвы наложил арест на три его квартиры в Москве и Подмосковье, а также загородный дом и земельный участок, кроме того, на банковские счета, в том числе банковские счета его близких родственников. Рыночная стоимость арестованного имущества составляет около 70 млн рублей. Арестовано и имущество Копейкина.