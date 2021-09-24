Во фруктах и помидорах из Турции обнаружили вирусы

Россельхознадзор обнаружил вирусы во фруктах и помидорах из Турции. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Россельхознадзор обнаружил вирусы во фруктах и помидорах из Турции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На переговорах с Главным управлением продовольствия и контроля Министерства сельского и лесного хозяйств Турции, российская сторона заявила, что обеспокоена выявлением вирусов и попросила принять меры для усиления контроля за качеством продукции.

"Россельхознадзор сообщил, что обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и новым случаем заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости, и попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ.", - говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре добавили, что по итогам мониторинга при ввозе растительной продукции в Россию обнаружили 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов.

Ранее глава Ассоциации экспортеров свежих фруктов и овощей Турции заявил, что они отправляют в Россию самые натуральные и качественные фрукты и овощи.