СК России возбудил уголовное дело о крушении вертолета Ка-27 на Камчатке Фото: Олег ЗОЛОТО

Военные следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ка-27 на Камчатке. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Военным следственным отделом Следственного комитета по гарнизону Петропавловск-Камчатский по факту крушения вертолета Ка-27 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ "Нарушение правил полетов или подготовки к ним"», - говорится в заявлении ведомства.

В СК РФ отметили, что обломки воздушного судна нашли вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края на южном склоне горы Острая.

Напомним, на Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ка-27. Как писал сайт kp.ru, в минувший четверг, 23 сентября, экипаж воздушного судна перестал выходить на связь. Инцидент произошел в районе горы Острая. На борту находилось пять человек. По некоторым данным, вертолет выполнял тренировочный полет.