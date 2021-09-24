Кремль считает, что тема ограничения публичного показа сцен насилия нуждается в серьезном обсуждении

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле считают, что тема ограничения публичного показа сцен насилия на федеральных каналах нуждается в серьезном обсуждении. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, уже «абсолютно доказано» специалистами и психологами, что нахождение в доступе и даже «не совсем в широком, но доступе для массового пользователя» кадров с насилием, а также использование этого в компьютерных играх провоцирует агрессию.

«В этом плане - да, это реальность, которую мы должны признать. В основном эта тема нуждается в серьезном обсуждении», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Как писал сайт kp.ru, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию жестоких сцен на федеральных телеканалах. Он призвал принять определенные меры для защиты молодежи от информации, угрожающей ее «безопасности и развитию», отметив необходимость активнее распространять соцрекламу, а также пропагандировать занятия спортом и здоровый образ жизни.