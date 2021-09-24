Песков заявил, что новые санкции США против России перечеркнут надежды на диалог

Дмитрий Песков / Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам идеи конгрессменов США ввести новые санкции против россиян.

По словам представителя Кремля, реализация подобных проектов перечеркнет дух саммита в Женеве и надежды на восстановление диалога между РФ и Соединенными Штатами.

Песков подчеркнул, что принятие санкций стало бы наихудшим вариантом развития отношений двух стран.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 22 сентября, комитет по регламенту палаты представителей конгресса одобрил законопроект, который предполагает введение ограничений в отношении 35 российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, по мнению американских законодателей, якобы виновных в причастности к нарушениям прав человека.

Документ носит рекомендательный характер. Окончательное решение останется за Белым домом.