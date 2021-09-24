Общественный деятель предложил использовать соцсети для подачи обращений в госорганы

В России предложили использовать соцсети для подачи обращений в госорганы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков предложил использовать социальные сети для подачи обращений в государственные органы. Соответствующее письмо она направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

В своем обращении Зыков отметил, что в России есть практика подачи обращений в госорганы, однако для этих целей, как правило, используются традиционные способы отправки, к примеру, почтовые отправления или электронные обращения через сайт соответствующих органов.

«Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обращается к вам с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в целях выработки единых правил использования отечественных социальных сетей в качестве инструментов для подачи официальных электронных обращений граждан в федеральные, региональные, муниципальные органы власти через их официальные аккаунты», — цитирует текст обращения RT.

Кроме того Зыков напомнил, что сейчас многие регионы начинают налаживать коммуникацию с гражданами в социальных сетях, что сам он очень приветствует, передает ФАН.