Врач сообщил, что большинство пострадавших на Эльбрусе туристов находятся в удовлетворительном состоянии

Врачи сообщили о состоянии пострадавших на Эльбрусе туристов Фото: Кадр видео

Большинство туристов, пострадавших на Эльбрусе, находятся в удовлетворительном состоянии. Такое заявление в пятницу, 24 сентября, сделал главврач республиканской клинической больницы в Нальчике Мурат Муков.

«Есть пациенты, которые пребывают в состоянии средней степени тяжести. Я думаю, их здоровью ничего не угрожает», - сообщил главврач в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, группа туристов подала сигнал бедствия в МЧС России примерно 17:00 по мск в минувший четверг, 23 сентября. На месте, где находились альпинисты, началась сильная метель, а видимость ухудшилась до одного метра. Кроме того, температура воздуха понизилась до минус 20 градусов.

Как писал сайт kp.ru, маршрут был зарегистрирован в МЧС России, что позволило определить участок проведения спасательной операции и эвакуировать туристов, но несмотря на все принятые меры, пять человек из 19 погибли, а двое находятся сейчас в реанимации.