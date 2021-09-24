Газовые службы проверят дом, где были найдены тела двух курсантов полицейской академии

На месте происшествия работают экстренные службы Фото: Олег ЗОЛОТО

К дому, где были обнаружены тела двух курсантов полицейской академии, прибыли не только стражи порядка, но и сотрудники газовых служб. По предварительным данным, молодая пара погибла именно из-за отравления.

Правоохранители уже приступили к работе на месте происшествия, они оцепили территорию, огородив часть двора лентами, сообщает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что тела погибших молодых людей обнаружил отец девушки. Он забеспокоился, что дочь несколько дней не выходит на связь, не отвечает на звонки, и сам отправился на квартиру, где она проживала со своим молодым человеком.

Придя домой к дочери, мужичина увидел жуткую картину: 19-летняя девушка и ее молодой человек были мертвы. Их тела лежали друг на друге в ванной комнате. Также рядом с трупами был найден мертвый котенок, передает ФАН.

В квартире также был найден подозрительный порошок. Его уже отправили на экспертизу.