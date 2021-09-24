Минстрой РФ: Динамика по вводу жилья в эксплуатацию растёт восемь месяцев подряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Положительная динамика по вводу жилья на территории России сохраняется уже восемь месяцев с начала 2021 года. Об этом сообщил в пятницу, 24 сентября, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе третьего форума «Дни лидеров муниципального управления».

«Продолжается положительная динамика в России по вводу жилья. Идет увеличение практически на 30% за восемь месяцев, девятый месяц тоже показывает эти изменения», - сказал глава ведомства на пленарной сессии.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство усиленно работает над тем, чтобы положительная динамика жилищного строительства в стране сохранилась, а итоговый показатель текущего года составил 85,5 млн кв. м.

Согласно обновленным данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории страны в прошлом году составил 82,2 млн кв. м. Достигнутый результат превысил объемы ввода жилой недвижимости за предшествующий год на 143 тыс. кв. м.