Эрдоган: отношения Турции и США при Байдене ухудшились

Реджеп Тайп Эрдоган Фото: REUTERS

Вашингтон увеличил военную поддержку курдских формирований в Сирии. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что ни при одном американском лидере ранее не было настолько плохих отношений между двумя странами, как при нынешнем президенте США Джо Байдене.

«Как две страны НАТО Турция и США должны иметь совсем другие отношения. Ни при одном лидере США не было такой (плохой) ситуации. Вашингтон намного больше поддерживает террористов в регионе», - сказал турецкий лидер, заявив о «не очень хорошем начале» нового главы Белого дома.

Наомним, ранее Эрдоган обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом протесты, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими. Турецкий лидер обвинил в причастности к беспорядкам Рабочую партию Курдистана, а также силы самообороны сирийских курдов (РПК/YPG).