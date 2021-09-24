В ПАСЕ заявили, что готовы принимать делегатов, привитых любыми вакцинами

В ПАСЕ готовы принимать делегатов с любой зарегистрированной вакциной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) принимает делегации, участники которых вакцинированы любой вакциной, лицензированной в странах, входящих в ПАСЕ, заявили ТАСС в пресс-службе международной организации.

"Официальные посетители на территории Совета Европы могут использовать все вакцины, лицензированные странами - членами организации, что, конечно же, включает вакцину "Спутник V", - констатировал представитель ПАСЕ.

По его словам, всех участников ассамблеи просят заполнить особую форму, в которой они должны указать, что привиты одной из таких вакцин, имеют отрицательный тест на коронавирус либо переболели COVID-19.

Как ранее писал сайт kp.ru, член делегации Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый рассказал журналистам, что европейские чиновники запретили свободное перемещение по Страсбургу делегатам России на сессии ПАСЕ, которая откроется в понедельник, 27 сентября.

По его словам, ограничение связано с антиковидными мерами. Дело в том, что россияне привиты вакциной "Спутник V", а она не признана в Евросоюзе.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что России не стоит принимать участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, поскольку ограничение прав российской делегации было несправедливым.

Глава делегации России, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в пятницу, 24 сентября, объявил, что российская делегация не планирует ехать на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а будет следить за всей работой дистанционно.