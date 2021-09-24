Экономист прокомментировал планы по индексации маткапитала в России

Экономист оценил идею индексации маткапитала Фото: Архив "КП"

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что маткапитал в России будет индексироваться. Эксперт поддержал такие планы, отметив, что это поможет улучшить демографическую ситуацию.

Беляев также напомнил, что маткапитал можно использовать в качестве первого взноса на ипотеку для улучшения жилищных условий семьи, что является очень важно мерой поддержки.

«Это улучшит жилищные условия многих молодых семей, а через оживление строительного комплекса окажет благотворное влияние на всю остальную экономику, поскольку строительные комплексы обладают высоким мультипликативным воздействием на все остальные отрасли», — цитирует экономиста RT.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что «в рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала». По ее словам, в 2024 году размер маткапитала на первого ребенка составит 544 301 рубль, передает телеканал «360».