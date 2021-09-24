ФБР США поможет в расследовании покушения на помощника Зеленского. Фото: полиция Украины

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предоставит Киеву помощь в расследовании покушения на Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление в пятницу, 24 сентября, сделал заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

«Помощь от ФБР (будет предоставлена)», - приводит агентство "Украинские новости". Других слова замглавы ведомства.

Ранее замминистра заявил, что Киев получил от Вашингтона подтверждение о готовности предоставить помощь в обеспечении максимально оперативного раскрытия дела о покушении на помощника украинского лидера.

Напомним, автомобиль Шефира обстреляли в Киеве в среду, 22 сентября. Сам помощник украинского президента не пострадал, однако ранения получил его водитель, который находится в реанимации.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что помощника Зеленского хотели убить, а не запугать. Кроме того, глава ведомства сообщил, что делать утверждения о причастности российских спецслужб к покушению пока преждевременно.