Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали штрафы на 36 млн рублей за отказ локализовать данные в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компании Twitter, Facebook и WhatsApp оспорили в апелляционной инстанции штрафы в общем размере на 36 миллионов рублей, назначенные ранее российским судом за нарушение законодательства о локализации данных россиян на территории России.

«Апелляционные жалобы на решение мирового суда в отношении WhatsApp, Twitter, Facebook поступили в Таганский суд Москвы», - приводит «Интерфакс» сообщение суда.

Как уточняется, в жалобах компании просят отменить назначенные им ранее штрафы.

Напомним, 26 августа Мировой суд оштрафовал Twitter и Facebook на 17 и 15 миллионов рублей, соответственно. Такие штрафы были выписаны за повторное нарушение, выразившееся в отказе локализовать данные россиян на территории страны. WhatsApp впервые привлекли к административной ответственности по данному правонарушению в России, и компания получила штраф в размере 4 миллионов рублей.

Как ранее предупреждали в Роспотребнадзоре, социальные сети обязаны локализовать базы данных российских пользователей в России до 1 июля 2021.