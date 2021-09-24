Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2021 15:36

Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали штрафы на 36 млн рублей за отказ локализовать данные в России

В жалобах компании просят отменить назначенные им ранее штрафы
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали штрафы на 36 млн рублей за отказ локализовать данные в России

Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали штрафы на 36 млн рублей за отказ локализовать данные в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компании Twitter, Facebook и WhatsApp оспорили в апелляционной инстанции штрафы в общем размере на 36 миллионов рублей, назначенные ранее российским судом за нарушение законодательства о локализации данных россиян на территории России.

«Апелляционные жалобы на решение мирового суда в отношении WhatsApp, Twitter, Facebook поступили в Таганский суд Москвы», - приводит «Интерфакс» сообщение суда.

Как уточняется, в жалобах компании просят отменить назначенные им ранее штрафы.

Напомним, 26 августа Мировой суд оштрафовал Twitter и Facebook на 17 и 15 миллионов рублей, соответственно. Такие штрафы были выписаны за повторное нарушение, выразившееся в отказе локализовать данные россиян на территории страны. WhatsApp впервые привлекли к административной ответственности по данному правонарушению в России, и компания получила штраф в размере 4 миллионов рублей.

Как ранее предупреждали в Роспотребнадзоре, социальные сети обязаны локализовать базы данных российских пользователей в России до 1 июля 2021.