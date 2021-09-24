Самолет столкнулся с двумя орлами при взлете в аэропорту Варадеро Фото: Иван ВИСЛОВ

В минувший четверг, 23 сентября, самолет Boeing-767-300 авиакомпании AZUR air, выполнявший рейс Варадеро - Москва, при взлете столкнулся со стаей птиц.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика инцидент произошел при выполнении рейса ZF 556 на взлетно-посадочной полосе. «С целью обеспечения безопасности командир принял решение прекратить движение, и воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки», – приводит TourDom.ru заявление авиакомпании, где уточнили, что пассажиров доставят в Москву резервным бортом, а на время ожидания их разместили в отель.

Перевозчик также отметил, что изменений в расписании рейсов AZUR air по другим направлениям из-за данного инцидент не последует.

Сообщается, что два орла врезались в лайнер Azur Air, который должен был вылететь из Варадеро в 10:15 по местному времени. Одна из птиц помяла носовую часть воздушного судна, а вторая угодила в правый двигатель, вызвав сноп пламени. От резкого торможения у самолета лопнуло колесо на левом шасси. В результате инцидента никто из пассажиров и экипажа не пострадал.