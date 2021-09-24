В Пентагоне призвали расширить военные контакты с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенным Штатам следует рассмотреть возможность расширения военных контактов с Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли после встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ генералом Валерием Герасимовым.

Милли отметил, что военные контакты между Вашингтоном и Москвой ограничены только переговорами министров обороны и верховными главнокомандующими, тогда как страны могли предоставить друг другу возможность отправлять своих наблюдателей на военные учения. По мнению американского генерала, это бы повысило прозрачность в отношениях России и США и снизило риск реального конфликта, пишет Associated Press.

«Нам необходимо разработать такие процедуры, чтобы убедиться, что мы повышаем определенность, доверие, стабильность, чтобы избежать просчетов и уменьшить вероятность войны великих держав… Мы может этого и не делать, но мы должны хотя бы рассмготреть это», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, на днях начальники Генштабов России и США встретились в Финляндии. По мнению ряда военных экспертов, встреча потребовалась, чтобы обсудить вопросы вывода войск США из Афганистана.