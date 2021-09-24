Геннадий Онищенко предложил выявлять социально опасных школьников по запросам в интернете

Первый зампред комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА

Выявлять потенциальных «школьных стрелков» следует не по сочинениям с помощью софта, а по их запросам в интернете. Об этом заявил первый зампред комитета по образованию и науке Государственной думы Геннадий Онищенко. Эксперт отметил, что интересующие школьников темы могут многое рассказать о них самих.

«Для того, чтобы выявлять склонных к такого рода поведению детей, не надо сочинениями заниматься, нужно просто следить, чем они интересуются в компьютере. Тогда все станет ясно. И группы риска появятся, и поведенческие реакции у них совсем другие», — цитирует Геннадия Онищенко Газета.Ru.

Более того политик добавил, что такую работу уже давно следовало бы начать. В России нужно выявлять подростков со склонностью к деструктивному поведению, и брать и на учет.

«Главное — мониторинг того, что делают школьники в интернете. И склонные к такого рода действиям ребята — они там проявятся очень быстро», — добавил Онищенко.

Напомним, ранее сообщалось, что учащихся со склонностями к социально опасному путем анализа их письменных работ.