Минэкономики ФРГ заявили о выполнении Россией обязательств по поставкам газа Фото: REUTERS

Москва полностью исполняет свои обязанности по договорам о снабжении Германии газом. Такое заявление сделала представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон, указав на то, что угрозы немецкой энергобезопасности нет.

«Безопасность энергопоставок в Германию остается высокой, существующий в Германии спрос полностью удовлетворяется, по нашей информации, существующие договорные обязательства полностью исполняется, также и российской стороной», - заявила представитель ведомства, комментируя вопрос о возможном давлении со стороны Москвы на газовый рынок в Германии.

Как отметила Барон, в Германии на сегодняшний день нет дефицита в поставках, а также немецкое правительство внимательно следит за ситуацией вокруг цен на газ, однако не вмешивается в рыночный процесс закупки российского газа.

Кроме того, представитель Минэкономики ФРГ сообщила, что сейчас заполненность газохранилищ в Германии составляет почти 65 процентов, это выше, чем в среднем в Европейском союзе.

«Я говорила, что в Германии у нас самые большие газохранилища в ЕС, мы занимаем четвертое место в международном сравнении. Это общий объем газа в 24,6 миллиарда кубометров, это очень большой объем», - добавила Барон.

Напомним, сегодня, 24 сентября, «Газпром экспорт» назвал абсурдными обвинения о недопоставках газа на рынок Европы, отметив, что поставки трубопроводного газа «Газпромом» происходили на уровне исторических максимумов.