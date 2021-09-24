Правила въезда для туристов РФ в Данию после возобновления авиасообщения не изменятся Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правила въезда для россиян в Данию после возобновления прямого авиасообщения между странами пока не меняются, и в туристических целях посетить королевство на сегодняшний день нельзя. Такое заявление в пятницу, 24 сентября, сделали в посольстве Дании в Москве.

«Со стороны Дании правила пока остаются такими же, как сейчас. Постоянно проживающие в странах, классифицируемых как "оранжевые" (включая Россию), могут въехать в Данию, только если цель поездки находится в списке, опубликованном на сайте датской полиции», - приводит ТАСС заявление диппредставительства.

С 14 августа 2021 года власти Дании перевели РФ в категорию стран с «оранжевым» уровнем эпидемиологической опасности. В связи с этим въезд в Данию россиян в туристических целях пока невозможен

В посольстве также уточнили, что туризм на данный момент не входит в список разрешенных оснований для въезда из страны с «оранжевым» статусом. «У нас нет информации о том, когда именно изменится эта ситуация», - добавили там.

Напомним, в минувшую среду, 22 сентября, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что с 5 октября текущего года Россия возобновляет прямое авиасообщение Данией, а также с Джибути, Перу, Южно-Африканской республикой (ЮАР) и Новой Зеландией.