Доктор Мясников назвал эффективный способ бросить курить Фото: Иван ВИСЛОВ

Самый эффективный способ бросить курить - просто перестать это делать, не растягивая во времени. Такое заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист сообщил, что с первого раза без посторонней помощи отказаться от вредной привычки могут только три-шесть процентов курящих, но не следует оставлять попытки сделать это, поскольку вред табака доказан и не вызывает сомнений. Мясникова считает, что в данном лучше всего будет принять волевое решение, как это сделал герой романа «Как закалялась сталь».

«Когда ты так бросаешь, это наиболее эффективно: тебе потом хочется меньше», - уточнил медик в эфире канала «Россия 1».

Врач также рекомендовал настроиться на определенную дату, после которой следует отказаться от курения, и постепенно снижать потребление. По его словам, использование вспомогательных препаратов с никотином будет только растянет процесс. Мясников также дал совет не использовать электронные сигареты, поскольку они опасны для здоровья и даже могут вызвать специфическую болезнь легких.

Кроме того, врач призвал убрать из дома все напоминающие о курении. Такие вещи как зажигалка и избавится от запаха табака.