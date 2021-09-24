Гинцбург объяснил проблемы с признанием «Спутника V» в мире конкуренцией на рынке вакцин Фото: REUTERS

Проблемы с признанием российского препарата против коронавирусной инфекции «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения вызваны конкуренцией на рынке вакцин, считает директор Научного исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По мнению академика, переговоры о признании российской вакцины с ВОЗ могут продлиться еще долго. В прямом эфире, организованном Российским еврейским конгрессом, микробиолог сообщил, что институт Гамалеи не участвуют напрямую в переговорах, а только предоставляет необходимую информацию по запросам Минздрава РФ и Российского фонда прямых инвестиций.

«Переговоры действительно худо-бедно уже длятся и будут длиться еще, с моей точки зрения, возможно, очень долго», – сказал специалист.

Как писал сайт kp.ru, ранее в (РФПИ заявили, что Европейское агентство по лекарственным средствам может разрешить применение «Спутника V» на территории Евросоюза осенью 2021 года.

В мае 2021 генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал ВОЗ скорее признать «Спутник V».