Суд над экс- президентом Каталонии Пучдемоном пройдет 25 сентября 2021 Фото: EAST NEWS

Бывшего президента Женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона будут судить в Италии в субботу, 25 сентября.

По информации газеты El Periodico, сторона защиты Пучдемона попросила суд отложить заседание, которое должно было состояться в течение дня после задержания политика в среду, 23 сентября. Адвокаты экс-главы Каталонии мотивировали свою просьбу тем, что им нужно подготовиться к заседанию.

Итальянский суд должен решить, освободить Пучдемона либо продолжить процедуру его экстрадиции. Возможно, принятие решения будет отложено.

Как писал сайт kp.ru, 23 сентября 2021 итальянская полиция арестовала депутата Европарламента и бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона. В 2017 году он был одним из вдохновителей референдума о независимости Каталонии, после которого был вынужден бежать в Брюссель. С тех пор Испания добивается ареста 58-летнего политика, считая его сепаратистом и опасным преступником.