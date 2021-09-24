Гинцбург поддержал включение «Спутника V» в национальный календарь прививок Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал включение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в национальный календарь прививок.

«Я отношусь положительно к тому, чтобы «Спутник V» включить в национальный календарь прививок. И, к сожалению или к счастью, жизнь нас заставит это сделать», – заявил академик во время выступления в Российском еврейском конгрессе.

По мнению Гинцбурга, включение прививки «Спутником V» в нацкалендарь неизбежно, поскольку коронавирус «никуда из человеческой популяции не уйдет».

Как писал сайт kp.ru, 12 апреля 2021 правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила включение вакцины от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок.

Позже депутаты Государственной думы решили не рассматривать вопрос о внесении вакцины от COVID-19 национальный календарь профилактических прививок.