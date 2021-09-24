Поляки назвали позором выступление своего президента, перепутавшего Байдена и Трампа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели польского издания Wirtualna Polska резко раскритиковали президента Польши Анджея Дуды, который в ходе своего выступления на сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) перепутал действующего американского лидера Джо Байдена с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

«И что будут думать о Польше? Какой президент, такая и страна. Лучше бы он сидел дома», - написал один из читателей.

«Ошибка? Это просто стыдоба! К сожалению, такой у нас президент. Позор и еще раз позор. Пусть он лучше уже отправится кататься на лыжах и не возвращается. Чем его меньше, тем лучше», - добавил другой.

«А как Трамп обрадовался, ведь он до сих пор считает себя президентом, потому что результат выборов якобы был сфальсифицирован», - заявил еще один.

Другой читатель поинтересовался, не жаль ли польскому лидеру «тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы лететь в Америку», где выставлять себя на посмешище. «Ни селфи с Байденом, ни товарищей для разговоров. Эх, страна с населением 38 миллионов человек, а имеем кого-то такого», - добавил он.

Как считают читатели польского издания, главе Польши необходимо запретить покидать президентский дворец, поскольку «куда он в последнее время ни отправится, всюду компрометирует» свою страну.