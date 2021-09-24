В Европе рассказали о секретном плане «газовой войны» ЕС против России Фото: REUTERS

Евросоюз имеет секретный план «газовой войны» против России на случай, если российские газодобывающие компании захотят увеличить прибыли благодаря повышению цены на голубое топливо. Об этом сообщает The Times.

По информации обозревателя газеты Бруно Уотерфилда, инициатор секретного документа – Испания. Мадрид предлагает странам сообщества сплотиться, объединив покупательную способность. Благодаря этому они смогут скупить стратегические запасы газа в условиях ограничения поставок и его высокой цены.

Напомним, ранее старший советник президента Соединенных Штатов по энергетической безопасности Амос Хохштейн предупредил, что некоторые страны Европы рискуют столкнуться с рисками дефицита газа, поскольку текущие объемы поставок голубого топлива из России слишком низкие.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства перед потребителями газа в ЕС, и на сегодняшний день близка к историческому максимуму по объемам экспорта голубого топлива.