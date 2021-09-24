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В мире24 сентября 2021 17:49

Грета Тунберг призвала к решению экологических проблем на многотысячной демонстрации в Берлине

Демонстрация Fridays For Future проходит в немецкой столице в преддверии выборов
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Грета Тунберг призвала к решению экологических проблем на многотысячной демонстрации в Берлине

Грета Тунберг призвала к решению экологических проблем на многотысячной демонстрации в Берлине

Фото: REUTERS

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала в Берлин для того, чтобы принять участие в демонстрации в защиту климата, которая проходит накануне парламентских выборов в Германии.

Демонстрация началась перед Бундестагом, где собрались тысячи людей с плакатами, призывающими к решению климатических проблем. После приветствия организаторов многотысячная толпа демонстрантов направилась на центральные улицы немецкой столицы.

Спустя около трех часов с начала акции участники митинга вернулись к сцене перед Бундестагом, куда прибыла Грета Тунберг, которая поприветствовала всех участников акции на немецком языке.

Выступление активистки продолжалось около пяти минут. За это время активистка зачитала призывы незамедлительно приступить к решению экологических проблем, а также лозунги о спасении планеты.

Напомним, накануне немецкие экологи подали в суд на BMW и Mercedes-Benz с требованием отказаться от двигателей внутреннего сгорания, активисты также требуют снизить выбросы углекислого газа от автомобилей компаний.

Грета Тунберг выступила на демонстрации в защиту климата в Берлине