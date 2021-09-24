Бренды Saint Laurent и Brioni отказались от использования натурального меха в одежде

Saint Laurent и Brioni отказались от использования натурального меха Фото: REUTERS

Производители дизайнерской одежды класса люкс Saint Laurent и Brioni отказались от использования натурального меха при производстве одежды.

Бренды перестанут использовать мех животных, начиная с осенней коллекции 2022 года. На сайте группы компаний Kering, которой принадлежат Saint Laurent и Brioni, сказано, что ранее от натурального меха уже отказались такие производители, как Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen.

«Когда речь идет о защите животных, наша группа всегда демонстрировала свою готовность совершенствоваться. Теперь пришло время сделать еще один шаг вперед, прекратив использование меха во всех наших коллекциях. Мир меняется вместе с нашими клиентами, и мир роскоши, естественно, должен адаптироваться к этому», – сказал генеральный директор Kering Франсуа-Анри Пино.