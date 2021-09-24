Самолет Лукашенко прилетел из Минска в Сочи

Самолет Ту-154М Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Самолет Boeing 767 президента Белоруссии Александра Лукашенко прилетел из Минска в Сочи.

Президентский лайнер вылетел из белорусской столицы в пятницу. 24 сентября, в 15:10 и сел в сочинском аэропорту в 17:35, свидетельствуют данные сервиса Radarbox. По информации сайта kp.by, никаких официальных визитов Лукашенко в Россию не анонсировалось.

Последний раз белорусский лидер появлялся на публике 23 сентября во время встречи с министром промышленности и вице-премьером Белоруссии. Отмечается, что за час до вылета самолета Лукашенко стало известно о предложении президента России Владимира Путина обсудить Совбезу РФ безопасность Союзного государства.

Как писал сайт kp.ru, в начале сентября 2021 Лукашенко встретился с Путиным в Кремле. По итогам переговоров Москва и Минск согласовали 28 программ по Союзному государству. В ходе встречи встрече Лукашенко заявил, что интеграционные программы могут быть приняты в октябре этого года в ходе заседания Государственного совета Белоруссии. Президент РФ в свою очередь указал на эффективность работы над интеграционными процессами в рамках Союзного государства по различным направлениям, в том числе и по линии спецслужб.