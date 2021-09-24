Яркая премьера сезона: шоу «Клоун» к юбилею Юрия Никулина

В программе отражены разные периоды жизни Юрия Никулина. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка.

Уникальное шоу приурочено к 100-летию выдающегося артиста, легендарного клоуна, народного артиста СССР Юрия Никулина. Премьерный показ стал первым мероприятием в череде торжеств к знаменательной дате.

Цирк Чинизелли посетили вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, руководитель Росгосцирка Сергей Беляков, директор цирка на Цветном бульваре Максим Никулин. Почетными гостями шоу стали братья Эдгард и Аскольд Запашные.

Глава Росгосцирка Сергей Беляков отметил, что отечественный цирк неразрывно связан с именем Никулина.

«Ковёрные клоуны всего мира до сих пор черпают свои идеи в творчестве Юрия Владимировича. Именно поэтому к юбилейной дате мы совместно с коллегами из цирка на Цветном бульваре подготовили столь масштабный проект. «Клоун» – уникальное шоу. Каждый из номеров программы символизирует разные периоды жизни Юрия Никулина», - рассказал он.

В основу драматургии легла музыка из фильмов с участием Юрия Никулина. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка.

Спектакль уникален не только драматургией, но и составом артистов – в нем задействованы самые яркие звезды российского цирка. Погружение в атмосферу спектакля началось в фойе цирка, где расположилась тематическая выставка. Зрители увидели инсталляции, фото, видеосюжеты, рассказывающие о жизни и творчестве артиста, а также услышали песни в исполнении самого Юрия Никулина.

Накануне с обращением к зрителям шоу обратилась министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила, что постановка, посвящённая 100-летию со дня рождения Юрия Владимировича Никулина, дарит гостям трогательные моменты воспоминаний о народном артисте СССР.

«Благодаря артистам Росгосцирка и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре зрители увидят номера, в которых отражается путь выдающегося актёра. С помощью языка художественных образов будут показаны периоды военных лет, кинематографа и цирковой жизни Юрия Владимировича», - подчеркнула Ольга Любимова.

Министр пожелала артистам вдохновения и новых успехов, а гостям – незабываемых впечатлений.

Торжественные мероприятия к юбилею легендарного клоуна продолжатся в Санкт-Петербурге международным фестивалем «Лучшие клоуны мира», который пройдет в культурной столице в декабре 2021 года.