Одаренных студентов-сирот в Ленинградской области поддержат губернаторской стипендией

Губернаторскую стипендию в этом учебном году получат 40 одаренных детей-сирот. Фото: Мария ЛЕНЦ

Именную губернаторскую стипендию в этом учебном году получат 40 одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Ленинградской области. Все они проходят обучение в государственных вузах региона и Санкт-Петербурга. Распоряжение о назначении именных стипендий 24 сентября подписал глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

С 1 сентября 2021 года по 31 января 2022 года одаренные студенты, оставшиеся без родителей, будут ежемесячно получать по 8 тысяч рублей дополнительно к своей основной стипендии. Среди получателей материальной поддержки от губернатора – учащиеся Ленинградского государственного университета имени Пушкина, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Российского государственного педагогического университета имени Герцена, Санкт-Петербургского государственного института культуры, Санкт-Петербургского государственного экономического университета и других вузов.

Губернаторские стипендии уже стали доброй традицией и весомой мерой поддержки для учащихся. Стипендии одаренным студентам-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выплачиваются с 2013 года. Также в Ленинградской области учреждены именные стипендии для одаренных студентов вузов и средних учебных заведений с инвалидностью при условии, что они окончили семестр с оценками «хорошо» и «отлично».