Мошенники от имени «Галамарта» проводят акции в мессенджерах и соцсетях

«Галамарт» предупреждает: осторожно, активизировались мошенники! ФОТО: «Галамарт»

«Галамарт» - это поистине народный магазин: об этом знают все, кто хоть раз посещал его. Здесь всегда доступные цены, а в ассортименте есть абсолютно все, что может понадобиться дома или на даче. К сожалению, появляющиеся как грибы мошеннические сайты – это именно обратная сторона известности.

На днях в сети активизировались мошенники и от имени «Галамарта» организовали акции в мессенджерах и соцсетях. Они предлагают принять участие в опросе в обмен на денежный приз, таким образом завладевая вашими личными данными.

Помните, что «Галамарт» не проводит подобные акции (с денежными вознаграждениями за перессылку адресов). Все актуальные акции всегда можно посмотреть на официальном сайте.

КОНКРЕТНО

Как не стать жертвой мошенников:

- Будьте внимательны. Ссылка на официальный сайт «Галамарта» выглядит так: www.galamart.ru. Если вы видите другие ссылки (с лишними буквами, подчеркиваниями и т.д.) – это могут быть мошенники.

- Столкнувшись с подозрительным сайтом, сообщите о нем по телефону 8 800 25 000 25. Это поможет службе безопасности оперативно среагировать и быстро навести порядок в информационном пространстве.

Сейчас «Галамарт» активно работает над тем, чтобы пострадавших от действий мошенников было как можно меньше. Предупрежден – значит вооружен: обязательно проверяйте адрес сайта и ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам.

Как сохранить свои деньги: «Галамарт» предупреждает. ФОТО: «Галамарт»

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