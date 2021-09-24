Власти Канар начали эвакуацию населения из-за извержения вулкана Фото: кадр из видео

В трех населенных пунктах острова Пальма начали эвакуировать население в связи с извержением вулкана.

Эвакуация идет в Тaхуйе, Таканде-де-Абахо и в части Таканде-де-Арриба. Жителей перевезут к футбольному полю в Эль-Пасо, сообщается в Twitter службы по чрезвычайным ситуациям Канарских островов.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе в Испании началось извержение вулкана на активной вулканической гряде Кумбре-Вьеха на Канарских островах в районе населенного пункта Эль-Пасо. Ученые Института вулканологии Канар сообщали, что в районе Кумбре-Вьеха за неделю были зафиксированы более 20 тысяч землетрясений.

Ущерб от извержения оценили в более чем 400 миллионов евро. Потоки лавы двигались со скоростью 200 метров в час в сторону побережья, было эвакуировано около 6 тысяч человек, включая туристов и уничтожено почти двести домов.