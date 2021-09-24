Замглавы «Новатэка» Марк Джитвэй не признал вину в неуплате налогов в США Фото: ТАСС

Заместитель председателя правления российской газовой компании «Новатэк» Марк Джитвэй отказался признавать вину в неуплате налогов в суде штата Флорида.

Как передает ТАСС со ссылкой на материалы окружного суда Среднему округу Флориды, Джитвэй не признал вину по всем 15 пунктам обвинения. Его освободили под залог в 80 миллионов долларов, при этом обвинение не настаивало на его заключении под стражу.

Рассмотрение дела в отношении Джитвэя по существу пройдет в ноябре.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 23 сентября, заместителя председателя правления «Новатэка» Марк Энтони Джитвэя арестовали в США. Его обвиняют в неуплате налогов на сумму 93 миллиона долларов. По версии обвинения, Джитвэй не предоставлял информацию об офшорных активах, скрывал данные о своих доходах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому из нескольких обвинения Джитвэю грозит от 5 до 20 лет лишения свободы.