Бастрыкин взял на контроль дело об избиении врача в Нижневартовске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об избиении врача-дерматовенеролога в Нижневартовске.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается. Ход и результаты расследования находятся на контроле у председателя СК России», – сообщается на сайте следственного управления СК по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Как писал сайт kp.ru, следственными органами СК РФ по ХМАО было возбуждено уголовное дело против 29-летнего местного жителя. Он подозревается по статье «Хулиганство с применением насилия». По версии следствия, 21 сентября 2021 года подозреваемый, находясь в одном из кабинетов частной медицинской клиники «А-мед» Нижневартовска, устроил настоящий скандал. Он выдумал, что врач-дерматовенеролог, который раньше осматривал жену дебошира, приставал к его супруге, и ударил доктора по лицу.