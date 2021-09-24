Актер из сериала «Звездный путь» полетит в космос на корабле Безоса Фото: EAST NEWS

Актер Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в оригинальном сериале «Звездный путь», отправится в космос на корабле компании Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса.

Канадский артист войдет в состав второго экипажа корабля New Shepard. Продолжительность полета составит всего 15 минут. Пока неизвестно, наденет ли Шетнер во время путешествия в космос костюм капитана Кирка, пишет TMZ.

Стоит отметить, что актеру уже 90 лет. Он должен стать самым возрастным человеком, когда-либо полетевшим в космос.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 года корабль New Shepard с Безосом на борту успешно отправился в космос. Вместе с ним в путешествие отправились его младший брат Марк Безос, а также почетный гость – 82-летняя американка Уолли Фанк, ставшая в 1961 году самой молодой выпускницей программы "Женщина в космосе". На борту корабля также находился турист, который купил билет на космическое путешествие за 28 миллионов долларов.