Умер Станислав Лаговский, основоположник армейского рукопашного боя

Умер Станислав Лаговский. Фото: страница ЦСКА в Фейсбук

Умер Станислав Лаговский - основоположник армейского боя, член наблюдательного совета "Центрального спортивного клуба армии" (ЦСКА). Он скончался в возрасте 69 лет в результате ДТП.

- 24 сентября 2021 года в автомобильной катастрофе трагически погиб Заслуженный работник физической культуры РФ, начальник ЦСКА 1992-1994 годов, член наблюдательного совета ФАУ МО РФ ЦСКА генерал-майор Станислав Мечиславович Лаговский, - говорится в сообщении клуба на странице в Facebook.