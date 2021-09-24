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В мире24 сентября 2021 23:44

В МВД Украины заявили, что совершивший покушение на помощника Зеленского действовал не один

В ведомстве отметили, что стрелявшие применяли глушитель
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В МВД Украины заявили, что совершивший покушение на помощника Зеленского действовал не один

В МВД Украины заявили, что совершивший покушение на помощника Зеленского действовал не один

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине сотрудники правоохранительных органов составили предположительный портрет нападавшего на помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом журналистам заявил замглавы МВД страны Евгений Енин.

По его словам, злоумышленник действовал не один, а при нападении стрелявшие использовали глушитель.

- Мы понимаем, что злоумышленник явно был не один. У нас уже есть предположительный портрет, его рост и вес, - сказал представитель ведомства в эфире телеканала "Украина 24".