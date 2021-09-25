В столице открылась 34-я Московская международная книжная ярмарка

Ярмарка проходит в павильоне №5 ЦВК «Экспоцентр» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В российской столице в период с 24 по 27 сентября в павильоне №5 ЦВК "Экспоцентр" проходит один из самых известных и популярных книжный форумом – Московская международная книжная выставка-ярмарка.

На мероприятии издательства представят книголюбам свои самые свежие новинки, а также демонстрируют популярные издания художественной, учебной, документальной литературы. Для читателей ярмарка дарит уникальную возможность встретиться с любимыми авторами.

- Мы ждем читателей. Приходите, выбирайте интересные для вас мероприятия, они опубликованы на сайте ММКЯ.РФ, всего их более 300. На ярмарке представлены свыше 200 издательств, огромное количество новинок. Книжная выставка только открылась, знаю, что билеты еще есть, но уже много продано, - рассказала ТАСС директор ярмарки Андрей Гельмиза.

В этом году из-за пандемии коронавируса ярмарка одновременно проходит в нескольких форматах - в онлайн и офлайн. Московская международная книжная выставка-ярмарка является мероприятием, которое проводится с 1977 года, с 1997-го – стабильно каждый год.