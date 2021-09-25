Врач-кардиолог дала советы, как поднять резко упавшее давление Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк дала советы, как помочь человеку, у которого резко упало артериальное давление. Признаками данного недуга являются внезапное потемнение в глазах, головокружение, мигреноподобные боли с локализацией в одной половине головы, пульсирующая боль в висках.

- При гипотонии – это падение артериального давления, кожа становится бледной. Даже губы белеют, - говорит врач 5-tv.ru.

В таком случае нужно как можно скорее проверить у человека пульс и дыхание. Они могут отсутствовать, тогда нужно провести сердечно-легочную реанимацию.

Если пусть и дыхание присутствуют, а человек еще в сознании, то нужно положить его на ровную поверхность. Постараться поднять ноги выше головы и согреть тело. Это позволит вернуть четкость сознание.

- Это работает, так как поднятые вверх ноги способствуют улучшению кровоснабжения головного мозга. А согреться можно горячим чаем, - советует кардиолог.

Она рекомендует обязательно обратиться к врачу, чтобы понять, что стало причиной сбоя в организме.

Хорошей профилактикой низкого давления будет здоровый образ жизни. Нужно бросить пить и курить, стоит следить за графиком сна и чаще гулять на свежем воздухе.

Не менее важно питание. Нужно постараться максимально разнообразить свой рацион белком, витаминами и минералами. Соль так же не повредит людям с низким давлением, а вот тем, кто страдает повышенным – лучше минимизировать потребление данной специи.