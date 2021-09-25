Вильфанд рассказал о регионах, где в ближайшие дни ожидается опасная погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде, которая прогнозируется в некоторых регионах страны.

По его словам, сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега выпадут в Иркутской области в эти выходные. Такая погода приведет к формированию временного снежного покрова в отдельных районах региона.

Также дожди придут и в Краснодарский край. Синоптик отметил, что там ожидаются ливни и град, а порывы ветра будут достигать до 22 м/с. Не исключается и опасность формирования смерчей над морем.