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Общество25 сентября 2021 3:50

Вильфанд рассказал о регионах, где в ближайшие дни ожидается опасная погода

Так, дожди придут в Краснодарский край и Иркутскую область
Источник:kp.ru
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде, которая прогнозируется в некоторых регионах страны.

По его словам, сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега выпадут в Иркутской области в эти выходные. Такая погода приведет к формированию временного снежного покрова в отдельных районах региона.

Также дожди придут и в Краснодарский край. Синоптик отметил, что там ожидаются ливни и град, а порывы ветра будут достигать до 22 м/с. Не исключается и опасность формирования смерчей над морем.